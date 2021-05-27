Байден поручил разведке подготовить новый отчет о происхождении коронавируса

Президент США Джо Байден дал указание разведке усилить усилия по расследованию происхождения коронавируса и сообщить результаты через 90 дней.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Незадолго до этого в разведке США заявили, что несколько исследователей Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 заболели и нуждались в госпитализации. Это снова усилило подозрения о вероятно искусственном происхождении вируса и спровоцировало призывы к президенту тщательно исследовать вопрос.

Байден сообщил, что поручил тщательно исследовать ряд аспектов вопроса, привлечь к этой работе специалистов по вирусологии и держать Конгресс в курсе дел.

Он отметил, впрочем, что невозможность отправить экспертов в Ухань в первые месяцы пандемии безвозвратно помешала установлению обстоятельств любым расследованием.

Президент добавил, что сейчас в разведке считают вероятными два сценария происхождения вируса, но нельзя сказать, что какой-то из них выглядит более вероятным.

Байден отметил, что США вместе с союзниками продолжат призывать Китай согласиться на прозрачное и основательное международное расследование.

Ранее ВОЗ в своем расследовании пришла к выводу, что риск утечки вируса из лаборатории в Ухане "очень низкий". Ряд стран, включая США и Британию, раскритиковали его за недостаточную полноту информации. Критика звучала в том числе из-за того, что к исследованию были привлечены 17 китайских ученых, часть из которых являются работниками госучреждений.