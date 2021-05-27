У Боснії і Герцеговині всупереч позиції РФ призначили нового Верховного представника

Посли держав-членів Керуючого комітету Ради з імплементації миру у Боснії і Герцеговині офіційно призначили Крістіана Шмідта наступним Верховним представником у Боснії і Герцеговині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Напередодні його попередник Валентин Інцко подав у відставку після 12 років роботи на цієї посаді.

"Для мене буде честю працювати з міжнародною спільнотою задля майбутнього народу Боснії і Герцеговини на шляху до Європейського Союзу", - заявив Шмідт журналістам після призначення.

Кандидатуру нового Верховного представника на цю посаду висунула Німеччина.

Шмідт замінить Інцко на посаді 1 серпня поточного року.

Російська Федерація не погодилася з новим призначенням. В Москві вважають, що посаду Верховного представника потрібно скасувати. Цю точку зору підтримують і в Республіці Сербській (БіГ).

Верховний представник у Боснії та Герцеговині - посада, створена для виконання Дейтонської мирної угоди в 1995 році.

Верховний представник одночасно є Спеціальним представником Європейського Союзу.

Верховний представник має повноваження від Організації Об'єднаних Націй.

Це, зокрема:

- Визначати місця і часу спільних засідань органів влади Боснії і Герцеговини і порядку головування на них.

- У випадках, якщо сторони в Боснії не дійдуть згоди, виносити тимчасові рішення, обов'язкові для виконання всіма органами влади БіГ.

- Знімати з посади будь-яку посадову особу.

- Забороняти будь-якій особі участь у виборах і заняття будь-якої виборної посади, так само як і посади в політичних партіях.

Верховні представники активно користувалися цими правами. Карлос Вестендорп 1997-1998 роках самостійно затвердив власний дизайн герба і прапора Боснії і Герцеговини, а також закон про громадянство Боснії і Герцеговини. Він же навесні 1999 року своїми наказами зняв з посади обраного президента Республіки Сербської Ніколу Поплашена.