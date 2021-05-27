В Боснии и Герцеговине вопреки позиции РФ назначили нового Верховного представителя

Послы государств-членов Управляющего комитета Рады по имплементации мира в Боснии и Герцеговине официально назначили Кристиана Шмидта следующим Верховным представителем в Боснии и Герцеговине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Накануне его предшественник Валентин Инцко подал в отставку после 12 лет работы на этой должности.

"Для меня будет честью работать с международным сообществом для будущего народа Боснии и Герцеговины на пути в Европейский Союз", - заявил Шмидт журналистам после назначения.

Кандидатуру нового Верховного представителя на эту должность выдвинула Германия.

Шмидт заменит Инцко в должности 1 августа текущего года.

Российская Федерация не согласилась с новым назначением. В Москве считают, что должность Верховного представителя нужно отменить. Эту точку зрения поддерживают и в Республике Сербской (БиГ).

Верховный представитель в Боснии и Герцеговине - должность, созданная для выполнения Дейтонского мирного соглашения в 1995 году.

Верховный представитель одновременно является специальным представителем Европейского Союза.

Верховный представитель имеет полномочия от Организации Объединенных Наций.

Это, в частности:

- определять места и времени совместных заседаний органов власти Боснии и Герцеговины и порядка председательства на них.

- в случаях, если стороны в Боснии не придут к соглашению, выносить временные решения, обязательные для исполнения всеми органами власти БиГ.

- снимать с должности любое должностное лицо.

- запрещать любому лицу участие в выборах и занятие любой выборной должности, так же как и должности в политических партиях.

Верховные представители активно пользовались этим правом. Карлос Вестендорп 1997-1998 годах самостоятельно утвердил собственный дизайн герба и флага Боснии и Герцеговины, а также закон о гражданстве Боснии и Герцеговины. Он весной 1999 года своими приказами снял с должности избранного президента Республики Сербской Николу Поплашена.