У Фінляндії поліція почала перевірку оплати сніданків прем’єр-міністра

Поліція Гельсінкі почала дослідчу перевірку за фактом виплачуваних держрадою компенсацій на їжу прем'єр-міністра Санни Марін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Відзначається, що поліція отримала як мінімум одну заяву, яка ґрунтується на загальнодоступній інформації, що була оприлюднена на цьому тижні.

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Дослідча перевірка повинна з'ясувати, чи є підстави для підозр у скоєнні службового чи іншого виду злочину за фактом оплати харчування прем'єр-міністра. У законі, який регулює оплату праці міністра, подібна компенсація не згадується.

"Підкреслюю, що дослідча перевірка у жодній формі не стосується прем'єр-міністра або її діяльності - у органів, що займаються дослідчою перевіркою, немає подібних повноважень. На цьому етапі оцінюється практика канцелярії Держради та інших чиновників", - заявив у пресрелізі слідчий кримінальної поліції Теему Йокінен.

Глава уряду Санна Марін у своєму Твіттері заявила, що, будучи прем'єр-міністром, не просила компенсацій на їжу і не брала участі у вирішенні цього питання. За словами Марін, їй сказали, що подібна практика існувала і при минулих прем'єр-міністрах. Марін також заявила, що відмовляється від таких пільг.

У вівторок фінські ЗМІ повідомили, що Марін і її сім'я оплачує сніданки за рахунок державних коштів. За опублікованою в ЗМІ інформацією, сім'я Марін витрачає на сніданки близько 300 євро на місяць. Відповідно до трактування канцелярії прем’єр-міністра, під час свого перебування в резиденції Кесяранта прем'єр-міністр і її сім'я мають право замовляти сніданок за рахунок державних коштів.