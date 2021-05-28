В Финляндии полиция начала проверку оплаты завтраков премьер-министра

Полиция Хельсинки начала доследственную проверку по факту выплачиваемых госсоветом компенсаций на еду премьер-министра Санны Марин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Отмечается, что полиция получила как минимум одно заявление, основанное на общедоступной информации, которая была обнародована на этой неделе.

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Доследственная проверка должна выяснить, есть ли основания для подозрений в совершении служебного или иного вида преступления по факту оплаты питания премьер-министра. В законе, который регулирует оплату труда министра, подобная компенсация не упоминается.

"Подчеркиваю, что доследственная проверка в какой форме не касается премьер-министра или ее деятельности - у органов, занимающихся доследственной проверкой, нет подобных полномочий. На этом этапе оценивается практика канцелярии Госсовета и других чиновников", - заявил в пресс-релизе следователь уголовного полиции Теему Йокинен.

Глава правительства Санна Марин в своем Твиттере заявила, что, будучи премьер-министром, не просила компенсаций на еду и не принимала участия в решении этого вопроса. По словам Марин, ей сказали, что подобная практика существовала и при прошлых премьер-министрах. Марин также заявила, что отказывается от таких льгот.

Во вторник финские СМИ сообщили, что Марин и ее семья оплачивает завтраки за счет государственных средств. По опубликованной в СМИ информации, семья Марин тратит на завтраки около 300 евро в месяц. Согласно трактовке канцелярии премьер-министра, во время своего пребывания в резиденции Кесяранта премьер-министр и ее семья имеют право заказывать завтрак за счет государственных средств.