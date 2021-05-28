У Німеччині користувач Facebook отримав умовний строк за заклики знищити Меркель

Користувача Facebook з Берліна засудили до восьми місяців позбавлення волі умовно за погрози канцлерці Німеччини Ангелі Меркель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RND.

40-річного чоловіка визнали винним у публічному підбурюванні до кримінальних правопорушень, порушенні громадського спокою шляхом погрози кримінальними правопорушеннями та заворушеннями, заявив окружний суд Берліна-Тіргартен.

Раніше підсудний зізнався у скоєному і заявив, що він був "дуже розгніваний коронавірусними заходами ". Він сказав, що дуже шкодує про свою поведінку в той час.

Згідно з обвинувальним актом, чоловік був членом закритої групи Facebook, яка налічувала близько 5000 членів у червні 2020 року.

Метою принаймні частини групи було закликати до найважчих злочинів проти канцлерки Меркель та проти мігрантів. Обвинувачений, зокрема, заявляв, що Меркель та "шукачі притулку і мігранти" повинні бути знищені.

Чоловік, який раніше був несудимий, сказав, що найгіршим для нього був локдаун. "Мені довго не дозволяли їздити на роботу і не дозволяли бачитися зі своїми друзями", - сказав підсудний, який, згідно з експертним висновком, страждає на аутичний розлад.