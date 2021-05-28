В Германии пользователь Facebook получил условный срок за призывы уничтожить Меркель

Пользователя Facebook из Берлина приговорили к восьми месяцам лишения свободы условно за угрозы канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RND.

40-летнего мужчину признали виновным в публичном подстрекательстве к уголовным преступлениям, нарушении общественного спокойствия путем угрозы уголовных преступлений и беспорядками, заявил окружной суд Берлина-Тиргартен.

Ранее подсудимый признался в содеянном и заявил, что он был "очень разгневан коронавирусными мерами". Он сказал, что очень жалеет о своем поведении в то время.

Согласно обвинительному акту, мужчина был членом закрытой группы Facebook, которая насчитывала около 5000 членов в июне 2020 года.

Целью по крайней мере части группы было призвать к самым тяжелым преступлениям против канцлера Меркель и против мигрантов. Обвиняемый, в частности, заявлял, что Меркель и "искатели убежища и мигранты" должны быть уничтожены.

Мужчина, который ранее был судим, сказал, что худшим для него был локдаун. "Мне долго не позволяли ездить на работу и видеться со своими друзьями", - сказал подсудимый, который, согласно экспертному заключению, страдает аутическим расстройством.