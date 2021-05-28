Хорватія закупить у Франції 12 винищувачів F3R Rafale
Хорватія закупить 12 вживаних французьких винищувачів F3R Rafale для модернізації повітряних сил країни.
Про це заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Андрей Пленкович, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.
"Це найбільша інвестиція в збройні сили Хорватії, найбільша інвестиція у забезпечення міцного миру та безпеки хорватських громадян", - сказав прем'єр-міністр.
Вартість винищувачів оцінили в 999 мільйонів євро.
У тендері на придбання винищувачів нового покоління, окрім відібраних французьких реактивних літаків, також брали участь нові американські F-16 Block 70, новий шведський JAS-39 Gripen та вживаний ізраїльський F-16 Barak.
Пленкович заявив, що французька пропозиція була найвигіднішою, оскільки "за найменші гроші Хорватія отримує кращий і оснащений літак".
Хорватія очікує літаків на початку 2024 року, і, за словами Пленковича, ціна в 999 мільйонів євро включає все: "Літаки, тренажери, обладнання та підготовка наших пілотів, які залишаться у Франції на пару років".
Він звинуватив попередні уряди в тому, що вони "не прийняли рішень, які ще більше зміцнять хорватські ВПС".
Хорватія приєдналася до НАТО в 2009 році.
Це другий випадок, коли країна намагається придбати багатоцільові винищувачі. Запланована закупівля 12 літаків F-16 з Ізраїлю зазнала краху в 2019 році нібито через втручання США.
Посольство США в Загребі підтримало придбання французьких літаків: "Сумісність літаків зробить сильного союзника НАТО ще сильнішим".