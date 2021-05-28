Хорватія закупить у Франції 12 винищувачів F3R Rafale 

Хорватія закупить 12 вживаних французьких винищувачів F3R Rafale для модернізації повітряних сил країни.

Про це заявив у п'ятницю прем'єр-міністр Андрей Пленкович, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

"Це найбільша інвестиція в збройні сили Хорватії, найбільша інвестиція у забезпечення міцного миру та безпеки хорватських громадян", - сказав прем'єр-міністр.

Вартість винищувачів оцінили в 999 мільйонів євро.

У тендері на придбання винищувачів нового покоління, окрім відібраних французьких реактивних літаків, також брали участь нові американські F-16 Block 70, новий шведський JAS-39 Gripen та вживаний ізраїльський F-16 Barak.

Пленкович заявив, що французька пропозиція була найвигіднішою, оскільки "за найменші гроші Хорватія отримує кращий і оснащений літак".

Хорватія очікує літаків на початку 2024 року, і, за словами Пленковича, ціна в 999 мільйонів євро включає все: "Літаки, тренажери, обладнання та підготовка наших пілотів, які залишаться у Франції на пару років".

Він звинуватив попередні уряди в тому, що вони "не прийняли рішень, які ще більше зміцнять хорватські ВПС".

Хорватія приєдналася до НАТО в 2009 році.

Це другий випадок, коли країна намагається придбати багатоцільові винищувачі. Запланована закупівля 12 літаків F-16 з Ізраїлю зазнала краху в 2019 році нібито через втручання США.

Посольство США в Загребі підтримало придбання французьких літаків: "Сумісність літаків зробить сильного союзника НАТО ще сильнішим".