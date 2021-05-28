Хорватия закупит у Франции 12 истребителей F3R Rafale

Хорватия закупит 12 бывших в использовании французских истребителей F3R Rafale для модернизации воздушных сил страны.

Об этом заявил в пятницу премьер-министр Андрей Пленкович, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

"Это самая большая инвестиция в вооруженные силы Хорватии, самая большая инвестиция в обеспечение прочного мира и безопасности хорватских граждан", - сказал премьер-министр.

Стоимость истребителей оценили в 999 млн евро.

В тендере на приобретение истребителей нового поколения, кроме отобранных французских реактивных самолетов, также принимали участие новые американские F-16 Block 70, новый шведский JAS-39 Gripen и бывший в использовании израильский F-16 Barak.

Пленкович заявил, что французское предложение было выгодным, поскольку "за самые меньшие деньги Хорватия получает лучший и оснащен самолет".

Хорватия ожидает самолетов в начале 2024 года, в и, по словам Пленковича, цена в 999 млн евро включает все: "Самолеты, тренажеры, оборудование и подготовка наших пилотов, которые останутся во Франции на пару лет".

Он обвинил предыдущие правительства в том, что они "не приняли решений, которые еще больше укрепят хорватские ВВС".

Хорватия присоединилась к НАТО в 2009 году.

Это второй случай, когда страна пытается приобрести многоцелевые истребители. Запланированая закупка 12 самолетов F-16 из Израиля потерпела крах в 2019 году якобы из-за вмешательства США.

Посольство США в Загребе поддержало приобретение французских самолетов: "Совместимость самолетов сделает сильного союзника НАТО еще сильнее".