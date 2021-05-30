Пожежа на пристані в Хорватії знищила розкішні яхти, збитки сягнуть мільйонів євро

У суботу ввечері на пристані у місті Каштела в Хорватії сталася велика пожежа - згоріли п'ять розкішних яхт та 18 менших суден.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на хорватське видання 24 Sata.

Загиблих та поранених в результаті інциденту немає.

Як пояснив власник пристані Йосип Беркет, пожежа сталася на одному із суден на кухні, коли люди готували їжу. Мотузки яхти згоріли і вона почала рухатися в бік інших.

"Вони намагалися загасити це самі, але не вдалося. Потім загорілися мотузки, судно відокремилося і відпливло, судно поруч із ними загорілося, і вітер перекинув вогонь на хвилеріз", - сказав Беркет.

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За даними видання, згоріли дорогі яхти довжиною 20 і більше метрів. Матеріальний збиток складе десятки мільйонів євро.

Пожежні бригади з Каштели та Спліта брали участь в гасінні пожежі протягом ночі. В неділю вранці деякі судна все ще горіли.