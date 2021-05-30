Пожар на пристани в Хорватии уничтожил роскошные яхты, убытки достигнут миллионов евро
В субботу вечером на пристани в городе Каштела в Хорватии произошел крупный пожар - сгорели пять роскошных яхт и 18 меньших судов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на хорватское издание 24 Sata.
Погибших и раненых в результате инцидента нет.
Как пояснил владелец пристани Иосиф Беркет, пожар произошел на одном из судов на кухне, когда люди готовили пищу. Веревки яхты сгорели и она начала двигаться в сторону других.
"Они пытались потушить это сами, но не удалось. Затем загорелись веревки, судно отделилось и отплыло, судно рядом с ними загорелось, и ветер перебросил огонь на волнорез", - сказал Беркет.
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По данным издания, сгорели дорогие яхты длиной 20 и более метров. Материальный ущерб составит десятки миллионов евро.
Пожарные бригады с Каштелу и Сплита участвовали в тушении пожара в течение ночи. В воскресенье утром некоторые суда все еще горели.