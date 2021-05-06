Віцеспікер парламенту Словаччини подав у відставку після порушення комендантської години

Віцеспікер словацького парламенту Юрай Шеліга пішов зі своєї посади в середу після проведення нічної зустрічі в клубі в центрі Братислави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Минулого тижня словацький таблоїд Plus 7 dní зняв кадри зустрічі Шеліги з колегою по партії Яною Житнянською і губернатором Братиславського регіону Юраєм Дроба в клубі між 21:00 і північчю, незважаючи на закриття сектора гостинності та комендантську годину з 21:00.

Шеліга вибачився за поганий приклад, визнавши, що хоча це була робоча зустріч, вона повинна була відбутися в іншому місці.

"Протягом своєї політичної кар'єри я говорив про політичну відповідальність і політичну культуру. Тиск на політиків значно більший, тому що ми представляємо державу. І мені це не вдалося", - сказав він під час прес-онференції, додавши, що його відставка з посади була "достатньою" і що він не відмовиться від свого місця в парламенті.

До того, як зайнятися політикою, Шеліга була лідером ініціативи "За гідну Словаччину", яка після вбивства журналіста Яна Куцяка і його нареченої організувала найбільші антиурядові протести з часів "Оксамитової революції" 1989 року.

Колега по партії Житнянська також оголосила, що піде у відставку з поста голови парламентського комітету з соціальних питань, а губернатор Братиславського регіону Дроба заявив, що не планує йти зі своєї посади.

"Я не відчуваю себе винуватим. Я помилився, ми навіть не помітили, що було так пізно. Звичайно, це було неправильно, але це була робоча зустріч ", - сказав він.