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Вице-спикер парламента Словакии подал в отставку после нарушения комендантского часа

Четверг, 6 мая 2021, 15:19

Вице-спикер словацкого парламента Юрай Шелига ушел со своего поста в среду после проведения ночной встречи в клубе в центре Братиславы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

На прошлой неделе словацкий таблоид Plus 7 dní заснял кадры встречи Шелиги со своим коллегой по партии Яной Житнянской и губернатором Братиславского региона Юраем Дроба в клубе между 21:00 и полуночью, несмотря на закрытие сектора гостеприимства и комендантский час с 21:00.

Шелига извинился за плохой пример, признав, что хотя это была рабочая встреча, она должна была состояться в другом месте.

"На протяжении своей политической карьеры я говорил о политической ответственности и политической культуре. Давление на политиков значительно больше, потому что мы представляем государство. И мне это не удалось", - сказал он во время пресс-конференции, добавив, что его отставка с должности была "достаточной" и что он не откажется от своего места в парламенте.

До того, как заняться политикой, Шелига была лидером инициативы "За достойную Словакию", которая после убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты организовала крупнейшие антиправительственные протесты со времен "Бархатной революции" 1989 года.

Коллега по партии Житнянска также объявила, что уйдет в отставку с поста председателя парламентского комитета по социальным вопросам, а губернатор Братиславского региона Дроба заявил, что не планирует уходить со своего поста.

"Я не чувствую себя виноватым. Я ошибся, мы даже не заметили, что было так поздно. Конечно, это было неправильно, но это была рабочая встреча", - сказал он.

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