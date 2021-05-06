Норвегія продовжила обмеження на в'їзд до 24 травня

Уряд Норвегії оголосив, що обмеження на в'їзд в країну, вперше введені в січні через пандемію Covid-19, будуть діяти до 24 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Не дивлячись на те, що ми бачимо, що рівні зараження в Норвегії знижуються, серйозна інфекційна ситуація у світі навколо нас означає, що нам все ще потрібні суворі обмеження на в'їзд з цього моменту. Ми продовжуємо їх до 24 травня", - заявила міністр юстиції Моніка Муланд.

Муланд також сказала, що обмеження будуть скасовані відповідно до плану уряду щодо відновлення роботи громадського сектора.

Уряд неодноразово заявляв, що сподівається приступити до другого етапу свого чотирьохетапного плану щодо скасування обмежень і відкриття суспільства до кінця травня.

Це дасть можливість для в'їзду в країну для відвідування родичами з-за кордону. Також відновляться ділові поїздки.

Уряд також заявив, що розгляне питання про звільнення від таких заходів, як карантин, для тих, у кого є паспорти вакцинації, але деталі ще не визначені.

В даний час в Норвегію можуть в'їжджати тільки постійні жителі і громадяни Норвегії, за деякими винятками.

У Норвегії діє 10-денний карантин після в'їзду. Той, хто повертається до Норвегії з поїздок, які вважаються несуттєвими, повинен прибути в карантинний готель і платити за нього 500 крон на день протягом 7-10 днів.