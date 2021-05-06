Норвегия продлила ограничения на въезд до 24 мая

Правительство Норвегии объявило, что ограничения на въезд в страну, впервые введенные в январе из-за пандемии Covid-19, будут действовать до 24 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

"Несмотря на то, что мы видим, что уровни заражения в Норвегии снижаются, серьезная инфекционная ситуация в мире вокруг нас означает, что нам все еще нужны строгие ограничения на въезд с настоящего момента. Мы продлеваем их до 24 мая ", - заявила министр юстиции Моника Муланд.

Муланд также сказал, что ограничения будут сняты в соответствии с планом правительства по возобновлению работы общественного сектора.

Правительство неоднократно заявляло, что надеется приступить к второму этапу своего четырехэтапного плана по отмене ограничений и открытию общества к концу мая.

Это даст возможность для въезда в страну для посещения родственниками из-за границы. Также возобновятся деловые поездки.

Правительство также заявило, что рассмотрит вопрос об освобождении от таких мер, как карантин, для тех, у кого есть паспорта вакцинации, но детали еще не определены.

В настоящее время в Норвегию могут въезжать только постоянные жители и граждане Норвегии, за некоторыми исключениями.

В Норвегии действует 10-дневный карантин после въезда. Любой, кто возвращается в Норвегию из поездок, которые считаются несущественными, должен прибыть в карантинный отель и платить за него 500 крон в день в течение 7-10 дней.