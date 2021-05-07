Словенія може закрити останню вугільну електростанцію раніше, ніж планувалося

Словенія має намір відмовитися від вугілля до 2033 року відповідно до поточних планів, але єдина в країні вугільна електростанція Шоштань може бути закрита ще раніше.

Про це заявив глава енергетичного управління Міністерства інфраструктури Хінк Шолінц, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Станція може вимушено закритися раніше через різке зростання цін на купони на викиди.

"Ситуація на ринку змусить її закрити, оптимістично в 2029 році, але я дуже стурбований, що це станеться вже в 2024 році. Уряд готується до поетапноъ відмови від вугілля, але, зіткнувшись з високими цінами на купони на викиди, він також намагається допомогти електростанції просто вижити до тих пір", - заявив Шолінц.

Електростанція Шоштань використовує буре вугілля, одну з найбрудніших форм вугілля, і в даний час незамінна для електропостачання Словенії, оскільки на неї припадає третина виробництва електроенергії в країні. Останній блок станції був запущений 2014 році після величезної перевитрати коштів і серії скандалів, які зараз проходять через суди.

З 2014 року станція ніколи не була прибутковою: в 2019 році, останньому році, за який доступні дані, вона показала найнижчий збиток з моменту спорудження нового блоку - 20 мільйонів євро.

Словенія, ймовірно, буде покладатися на ядерну енергію після перехідного періоду, і в даний час планується побудувати другий реактор на існуючій електростанції в Кршко.