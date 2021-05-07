Словения может закрыть последнюю угольную электростанцию раньше, чем планировалось

Словения намерена отказаться от угля к 2033 году в соответствии с текущими планами, но единственная оставшаяся в стране угольная электростанция Шоштань может быть закрыта еще раньше.

Об этом заявил глава энергетического управления Министерства инфраструктуры Хинко Шолинц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Станция может вынуждено закрыться раньше из-за резкого роста цен на купоны на выбросы.

"Ситуация на рынке вынудит ее закрыть, оптимистично в 2029 году, но я весьма обеспокоен, что это произойдет уже в 2024 году. Правительство готовится к поэтапному отказу от угля, но, столкнувшись с высокими ценами на купоны на выбросы, оно также пытается помочь электростанции просто выжить до тех пор", - заявил Шолинц.

Электростанция Шоштань использует бурый уголь, одну из самых грязных форм угля, и в настоящее время незаменима для электроснабжения Словении, поскольку на нее приходится треть производства электроэнергии в стране.

Последний блок станции был запущенов 2014 году после огромного перерасхода средств и серии скандалов, которые сейчас проходят через суды.

С 2014 года станция никогда не была прибыльной: в 2019 году, последнем году, за который доступны данные, она показала самый низкий убыток с момента постройки нового блока - 20 миллионов евро.

Словения, вероятно, будет полагаться на ядерную энергию в своем переходе, и в настоящее время планируется построить второй реактор на существующей электростанции в Кршко.