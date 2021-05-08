Грузія отримає 100 тисяч доз вакцини Sinopharm через китайський "Червоний Хрест"

Грузія отримає 100 тисяч доз вакцини від коронавірусу китайської компанії Sinopharm через китайський комітет "Червоного Хреста".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

"Ми тісно співпрацюємо з "Червоним хрестом" Китаю. Вони передадуть вакцини грузинському "Червоному хресту", а ми - міністерству охорони здоров’я", - сказала керівник грузинського "Червоного Хреста" Натія Лоладзе.

Заступниця міністра охорони здоров’я Тамар Габунія, яка брала участь у перемовинах, сказала, що терміни надання вакцини та інші деталі повідомлять найближчим часом.

Напередодні, 7 травня, Всесвітня організація охорони здоров'я видала дозвіл на екстрене застосування китайської вакцини від ковіду Sinopharm. Цей препарат став першою виробленої в Китаї вакциною, яку можуть закуповувати і поширювати організації ООН.

На початку квітня Грузія вже отримала перші 100 тисяч доз вакцини Sinopharm. Тоді повідомлялося, що щеплення нею розпочнуть тільки після надання допуску ВООЗ.

Першою до Грузії прибула партія з 43,2 тисячі доз AstraZeneca, що за ліцензією виготовляється у Південній Кореї. Вакцини надали через міжнародну платформу COVAX.

Наприкінці березня до Грузії прибула перша партія вакцини від коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech.

Вакцинація від коронавірусу у Грузії почалася 15 березня. Відтоді щеплення отримали 58,5 тисяч осіб, з них 9,5 тисяч отримали вже обидві дози вакцини. Населення Грузії - близько 3,7 млн.