Грузія отримала першу партію вакцини Pfizer-BioNTech

До Грузії прибула перша партія вакцини від коронавірусу компаній Pfizer-BioNTech.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

29 250 доз прибули вночі в аеропорт Тбілісі із США. Звідти їх через центральні органи розподілять у Тбілісі, Батумі та Кутаїсі.

Грузия розраховувала отримати вакцину Pfizer-BioNTech ще у лютому, але у підсумку це не вдалося через затримки з оформленням контракту з компанією-виробником. У підсумку Грузії допоміг Дитячий фонд ООН (UNICEF). Фонд займається доставкою, закупівлею та логістикою вакцин, які надаються через платформу COVAX, але чи Грузія отримала цю партію через платформу COVAX, ЗМІ не уточнюють.

Вакцина повинна зберігатися у спеціальних холодильниках з температурою -80℃. Така інфраструктура є у шести клініках, де й будуть здійснювати щеплення.

Міністр охорони здоров’я Катерина Тікарадзе раніше заявила, що вакцина Pfizer буде використовуватися для людей віком від 65 років та для медиків.

Нагадаємо, першою до Грузії прибула партія з 43,2 тисячі доз AstraZeneca, що за ліцензією виготовляється у Південній Кореї. Вакцини надали через міжнародну платформу COVAX. Наступну партію очікують у квітні.

У Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що продовжують перемовини з країнами-партнерами для отримання вакцин Moderna і Pfizer, також компанією Johnson & Johnson.