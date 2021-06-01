В ЄС підтримали Чубарова після вироку "суду" в окупованому Криму

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас висловив підтримку голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову після рішення "суду" окупованого Криму засудити його заочно до 6 років колонії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я повністю підтримую пана Рефата Чубарова, голову Меджлісу кримських татар, заочно засудженого сьогодні до шести років позбавлення волі "владою" Криму. Вирок - це знущання Росії з її зобов’язань за міжнародним правом як держави-окупанта", - заявив Маасікас у своєму Twitter.

Так званий суд окупованого Криму 1 червня "засудив" до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, штрафу та виправних робіт голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Чубарова визнали винним за нібито "організацію масових заворушень" 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.

У зв’язку з рішенням "суду" окупованого Криму омбудсмен Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту посилити тиск на агресора.