В ЕС поддержали Чубарова после приговора "суда" в оккупированном Крыму

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас выразил поддержку председателю Меджлиса крымскотатарского народа Рефату Чубарову после решения "суда" оккупированного Крыма осудить его заочно к 6 годам колонии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я полностью поддерживаю господина Рефата Чубарова, председателя Меджлиса крымских татар, заочно осужденного сегодня к шести годам лишения свободы "властью" Крыма. Приговор - это издевательство России над ее обязательствами по международному праву как государства-оккупанта", - заявил Маасикас в своем Twitter.

Так называемый суд оккупированного Крыма 1 июня "осудил" до 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, штрафа и исправительных работ председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Чубарова признали виновным из-за якобы "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента.

В связи с решением "суда" оккупированного Крыма омбудсмен Людмила Денисова призвала международное сообщество усилить давление на агрессора.