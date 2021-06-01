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Нова прокуратура ЄС по боротьбі з корупцією почала роботу

Вівторок, 1 червня 2021, 16:51

Нова прокуратура ЄС (EPPO), яка відповідає за розслідування кримінальних справ та переслідування за злочини проти бюджету Євросоюзу, почала роботу 1 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Перша наднаціональна служба прокуратури розпочинає свою діяльність для захисту грошей платників податків ЄС, компетентна розслідувати та переслідувати такі злочини, як відмивання грошей, корупцію та транскордонне шахрайство з ПДВ", - заявили у Єврокомісії.

Цей новий орган Євросоюзу також може розслідувати та переслідувати будь-яку іншу незаконну діяльність, яка  пов'язана із правопорушенням проти бюджету ЄС.

EPPO проводитиме свої розслідування незалежно від Єврокомісії та інших установ і органів ЄС, а також від держав-членів.

Очікується, що прокуратура розслідуватиме приблизно 3000 справ на рік.

У поточній структурі 22 країни-члени ЄС беруть участь у розширеному співробітництві.

Прокуратура, очолювана румункою Лаурою Ковеші, має офіс у Люксембурзі, який складається з одного європейського прокурора на кожну державу-учасницю та іншого персоналу.

Крім того, невід'ємною частиною незалежного органу є делеговані європейські прокурори в державах-членах.

Детальніше читайте у статті Прокурорка Європи: хто очолює боротьбу з корупцією в ЄС

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