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Новая прокуратура ЕС по борьбе с коррупцией начала работу

Вторник, 1 июня 2021, 16:51

Новая прокуратура ЕС (EPPO), которая отвечает за расследование уголовных дел и преследование за преступления против бюджета Евросоюза, начала работу 1 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

"Первая наднациональная служба прокуратуры начинает свою деятельность для защиты денег налогоплательщиков ЕС, компетентная расследовать и преследовать такие преступления, как отмывание денег, коррупцию и трансграничное мошенничество с НДС", - заявили в Еврокомиссии.

Этот новый орган Евросоюза также может расследовать и преследовать любую другую незаконную деятельность, связанную с правонарушениями против бюджета ЕС.

EPPO будет проводить свои расследования независимо от Еврокомиссии и других учреждений и органов ЕС, а также от государств-членов.

Ожидается, что прокуратура будет расследовать примерно 3000 дел в год.

В текущей структуре 22 страны-члены ЕС принимают участие в расширенном сотрудничестве.

Прокуратура, возглавляемая румынкой Лаурой Ковеши, имеет офис в Люксембурге, который состоит из одного европейского прокурора на каждое государство-участника и другого персонала.

Кроме того, неотъемлемой частью независимого органа являются делегированные европейские прокуроры в государствах-членах.

Подробнее читайте в статье Прокурорка Европы: кто возглавляет борьбу с коррупцией в ЕС

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