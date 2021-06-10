Росія висилає дипломата Північної Македонії

МЗС РФ оголосив персоною нон грата співробітника посольства Північної Македонії у Москві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС РФ.

"10 червня тимчасовий повірений у справах Північної Македонії в Російській Федерації О.Чаушевская-Димовская була запрошена в МЗС Росії, де їй вручена нота міністерства про оголошення "persona non grata" співробітника посольства Північної Македонії в Москві" - йдеться у заяві.

Як пояснили у відомстві, цей захід є відповіддю на ухвалене в травні рішення Північної Македонії оголосити персоною нон грата дипломата посольства Росії в Скоп'є.

Нагадаємо, 18 травня МЗС Північної Македонії оголосило про висилку з країни російського дипломата. Причини цього кроку тоді не уточнялися.

Наразі Північну Македонію у Москві представляють тимчасова повірена і ще один дипломат.