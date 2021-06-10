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Россия высылает дипломата Северной Македонии

Четверг, 10 июня 2021, 11:59

МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МИД РФ.

"10 июня временный поверенный в делах Северной Македонии в Российской Федерации О.Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" сотрудника посольства Северной Македонии в Москве", - говорится в заявлении.

Как пояснили в ведомстве, эта мера является ответом на принятое в мае решение Северной Македонии объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Скопье.

Напомним, 18 мая МИД Северной Македонии объявило о высылке из страны российского дипломата. Причины этого шага тогда не уточнялись.

Сейчас Северную Македонию в Москве представляют временный поверенный и еще один дипломат.

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