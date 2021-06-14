У Грузії частина країни на годину залишилась без світла внаслідок аварійного відключення

У Грузії "більша частина країни" залишилася без електроенергії внаслідок аварійного відключення системи.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Онлайн" та "Новости-Грузия", про це повідомили у Державній електросистемі Грузії.

"Сьогодні, 14 червня, о 14:00 аварійно вимкнулися 500-кіловатна лінія електропередачі "Імереті" та Інгурська ГЕС, внаслідок чого зупинилася подача електроенергії більшій частині населення Грузії", - зазначили у повідомленні.

Близько 15:00 у компанії заявили, що енергопостачання повністю відновлене.

У зв’язку з інцидентом частково призупиняли метро у Тбілісі, але з 15:00 за місцевим часом подачу електроенергії відновили і обидві лінії працюють у звичайному режимі.

Причину аварійного відключення наразі не повідомляють.