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В Грузии часть страны на час осталась без света из-за аварийного отключения

Понедельник, 14 июня 2021, 15:53

В Грузии "большая часть страны" осталась без электроэнергии в результате аварийного отключения системы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Онлайн" и "Новости-Грузия", об этом сообщили в Государственной электросистеме Грузии.

"Сегодня, 14 июня, в 14:00 аварийно отключились 500-киловаттная линия электропередачи "Имерети" и Ингурская ГЭС, в результате чего остановилась подача электроэнергии большей части населения Грузии", - отметили в сообщении.

Около 15:00 в компании заявили, что энергоснабжение полностью восстановлено.

В связи с инцидентом частично приостанавливали метро в Тбилиси, но с 15:00 по местному времени подачу электроэнергии восстановили, и обе линии работают в обычном режиме.

Причину аварийного отключения пока не сообщается.

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