Комітет Ради з питань нацбезпеки розгляне проєкт реформи СБУ

Парламентський комітет з питань національної безпеки планує цього тижня розглянути оновлений законопроєкт про Службу безпеки України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на порядок денний засідання комітету.

Розгляд законопроєкту планується 16 червня.

Проєкт закону про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ внесено до порядку денного за номером 3.

Як повідомлялося, Міжнародна дорадча група, до складу якої входять представники ЄС, НАТО та США, висловила підтримку законопроєкту про Службу безпеки України (СБУ) в редакції, представленій 3 червня.

Наголошувалося, що за умови комплексної реалізації реформи Служба безпеки стане більш ефективною, результативною і підзвітною, а також більш спроможною протистояти безпековим загрозам України.

Міжнародна дорадча група закликала Верховну раду невідкладно ухвалити законопроєкт, називаючи цей крок важливим на шляху наближення України до принципів НАТО і ЄС.

Детальніше про реформу читайте у статті: Без слідства та ізоляторів: що змінили і що залишили у проєкті реформи СБУ