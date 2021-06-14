Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Генсек НАТО: не Росії вирішувати, чи буде Україна членом Альянсу

В НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ

Novavax заявила про 90% ефективність своєї вакцини від коронавірусу

Зеленський хоче від Байдена чітке "так" або "ні" щодо ПДЧ в НАТО для України






Комітет Ради з питань нацбезпеки розгляне проєкт реформи СБУ

Понеділок, 14 червня 2021, 17:53

Парламентський комітет з питань національної безпеки планує цього тижня розглянути оновлений законопроєкт про Службу безпеки України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на порядок денний засідання комітету.

Розгляд законопроєкту планується 16 червня.

Проєкт закону про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ внесено до порядку денного за номером 3. 

Як повідомлялося, Міжнародна дорадча група, до складу якої входять представники ЄС, НАТО та США, висловила підтримку законопроєкту про Службу безпеки України (СБУ) в редакції, представленій 3 червня.

Наголошувалося, що за умови комплексної реалізації реформи Служба безпеки стане більш ефективною, результативною і підзвітною, а також більш спроможною протистояти безпековим загрозам України.

Міжнародна дорадча група закликала Верховну раду невідкладно ухвалити законопроєкт, називаючи цей крок важливим на шляху наближення України до принципів НАТО і ЄС.

Детальніше про реформу читайте у статті: Без слідства та ізоляторів: що змінили і що залишили у проєкті реформи СБУ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Реформа СБУ
powered by lun.ua