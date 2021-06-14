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Комитет Рады по вопросам нацбезопасности рассмотрит проект реформы СБУ

Понедельник, 14 июня 2021, 17:53

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности планирует на этой неделе рассмотреть обновленный законопроект о Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на повестку дня заседания комитета.

Рассмотрение законопроекта планируется 16 июня.

Проект закона о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ внесен в повестку дня под номером 3.

Как сообщалось, Международная консультационная группа, в состав которой входят представители ЕС, НАТО и США, выразила поддержку законопроекту о Службе безопасности Украины (СБУ) в редакции, представленной 3 июня.

Отмечалось, что при комплексной реализации реформы Служба безопасности станет более эффективной, результативной и подотчетен, а также более способной противостоять угрозам безопасности.

Международная консультационная группа призвала Верховную раду безотлагательно принять законопроект, называя этот шаг важным на пути приближения Украины к принципам НАТО и ЕС.

Подробнее о реформе читайте в статье: Без следствия и изоляторов: что изменили и что оставили в проекте реформы СБУ

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Реформа СБУ
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