Комитет Рады по вопросам нацбезопасности рассмотрит проект реформы СБУ

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности планирует на этой неделе рассмотреть обновленный законопроект о Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на повестку дня заседания комитета.

Рассмотрение законопроекта планируется 16 июня.

Проект закона о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности СБУ внесен в повестку дня под номером 3.

Как сообщалось, Международная консультационная группа, в состав которой входят представители ЕС, НАТО и США, выразила поддержку законопроекту о Службе безопасности Украины (СБУ) в редакции, представленной 3 июня.

Отмечалось, что при комплексной реализации реформы Служба безопасности станет более эффективной, результативной и подотчетен, а также более способной противостоять угрозам безопасности.

Международная консультационная группа призвала Верховную раду безотлагательно принять законопроект, называя этот шаг важным на пути приближения Украины к принципам НАТО и ЕС.

Подробнее о реформе читайте в статье: Без следствия и изоляторов: что изменили и что оставили в проекте реформы СБУ