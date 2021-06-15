Поліція Словаччини розслідує випадки незаконного ввезення сміття з Італії та Польщі

Поліція Словаччини розслідує п'ять випадків незаконного ввезення сміття з Італії та Польщі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Тонни відходів виявили в сільськогосподарських і промислових будівлях і навіть розсипаними просто на землю. Випадки незаконного ввезення мали місце в трьох з восьми регіонів Словаччини.

"Слідство припускає, що такі відходи будуть знайдені і в інших населених пунктах", - сказав представник поліції Міхал Сливка.

Поліція має намір проводити інтенсивні перевірки з цього приводу, особливо на прикордонних переходах.

Нещодавно глава екологічної поліції Маріо Керн і міністр навколишнього середовища Ян Будай звернули увагу на проблеми відходів, які незаконно вивозяться з-за кордону. Вони закликали громадян звертати увагу на вантажівки з іноземними номерами і повідомляти про їх підозрілі пересування в поліцію або на "Зелену лінію" Міністерства навколишнього середовища.

Керн зазначив, що поліції відомо про словенських, австрійські, хорватські, італійські і угорські сміттєвози.

За словами міністра Будая, в останні місяці активізувався незаконний вивіз шкідливих відходів в Словаччину. "Якщо ми не будемо звертати на це увагу, Словаччина стане звалищем Європи", - сказав він.