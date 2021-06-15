Полиция Словакии расследует случаи незаконного ввоза мусора из Италии и Польши
Полиция Словакии расследует пять случаев незаконного ввоза мусора из Италии и Польши.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.
Тонны отходов оказались в сельскохозяйственных и промышленных зданиях и даже рассыпаны на землю. Случаи незаконного ввоза имели место в трех из восьми регионов Словакии.
"Следствие предполагает, что такие отходы будут найдены и в других населенных пунктах", - сказал представитель полиции Михал Сливка.
Полиция намерена проводить интенсивные проверки по этому поводу, особенно на пограничных переходах.
Недавно глава экологической полиции Марио Керн и министр окружающей среды Ян Будай обратили внимание на незаконно вывозимые отходы из-за границы. Они призвали граждан обращать внимание на грузовики с иностранными номерами и сообщать об их подозрительных передвижениях в полицию или в "Зеленую линию" Министерства окружающей среды.
Керн отметил, что полиции известно о словенских, австрийских, хорватских, итальянских и венгерских мусоровозах.
По словам министра Будая, в последние месяцы активизировался незаконный вывоз вредных отходов в Словакию. "Если мы не будем обращать на это внимание, Словакия станет свалкой Европы", - сказал он.