Полиция Словакии расследует случаи незаконного ввоза мусора из Италии и Польши

Полиция Словакии расследует пять случаев незаконного ввоза мусора из Италии и Польши.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Тонны отходов оказались в сельскохозяйственных и промышленных зданиях и даже рассыпаны на землю. Случаи незаконного ввоза имели место в трех из восьми регионов Словакии.

"Следствие предполагает, что такие отходы будут найдены и в других населенных пунктах", - сказал представитель полиции Михал Сливка.

Полиция намерена проводить интенсивные проверки по этому поводу, особенно на пограничных переходах.

Недавно глава экологической полиции Марио Керн и министр окружающей среды Ян Будай обратили внимание на незаконно вывозимые отходы из-за границы. Они призвали граждан обращать внимание на грузовики с иностранными номерами и сообщать об их подозрительных передвижениях в полицию или в "Зеленую линию" Министерства окружающей среды.

Керн отметил, что полиции известно о словенских, австрийских, хорватских, итальянских и венгерских мусоровозах.

По словам министра Будая, в последние месяцы активизировался незаконный вывоз вредных отходов в Словакию. "Если мы не будем обращать на это внимание, Словакия станет свалкой Европы", - сказал он.