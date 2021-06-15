У Швеції уряд соціал-демократів і "зелених" опинився під загрозою

Ліва партія Швеції заявила, що звернеться за підтримкою до опозиції з метою усунення прем'єр-міністра Стефана Льовена, якщо уряд протягом 48 годин не відмовиться або не змінить плани скасування контролю за орендою приміщень у новобудовах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Guardian.

Ліва партія не є частиною уряду, але коаліція меншості соціал-демократів та "зелених" потребує підтримки, щоб залишитися при владі, якщо решта опозиції буде єдиною.

"Наша підтримка припиниться, якщо уряд реалізує будь-які пропозиції щодо ринкової орендної плати або встановлення безкоштовної орендної плати. Стефан Льовен має 48 годин, щоб діяти ", - сказав лідер Лівої партії Нооші Дадгостар.

Дадгостар сказав, що Льовен може або відмовитись від планів, або залучити Асоціацію орендарів, щоб допомогти змінити заплановане законодавство.

Ліва партія потребує підтримки принаймні ще однієї партії для висунення пропозиції щодо вотуму недовіри. Наразі лише правопопулістські "Шведські демократи" зазначили, що готові приєднатися до такого кроку.

Раніше ліві заявляли, що не співпрацюватимуть зі "Шведськими демократами" через її ультраправе коріння.. Основні правоцентристські опозиційні партії - помірковані та християнські демократи - підтримують послаблення контролю за орендною платою.

Навіть якщо буде проведено вотум недовіри, незрозуміло, чи відправлять Льовена у відставку.

Наступного року у Швеції мають відбутися парламентські вибори. Примусове встановлення тимчасового уряду може дати негативні наслідки для опозиційних партій.

Для висловлення недовіри потрібна більшість у 349-містному парламенті.