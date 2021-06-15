В Швеции правительство социал-демократов и "зеленых" оказалось под угрозой

Левая партия Швеции заявила, что обратится за поддержкой к оппозиции с целью устранения премьер-министра Стефана Левена, если правительство в течение 48 часов не откажется или не изменит планы отмены контроля за арендой помещений в новостройках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Guardian.

Левая партия не является частью правительства, но коалиция меньшинства социал-демократов и "зеленых" нуждается в поддержке, чтобы остаться у власти, если остальная оппозиция будет единой.

"Наша поддержка прекратится, если правительство реализует любые предложения по рыночной арендной плате или установлению бесплатной арендной платы. У Стефана Левена есть 48 часов, чтобы действовать", - сказал лидер Левой партии Нооши Дадгостар.

Дадгостар сказал, что Левен может либо отказаться от планов, или привлечь Ассоциацию арендаторов, чтобы помочь изменить запланированое законодательство.

Левая партия нуждается в поддержке по крайней мере еще одной партии для выдвижения предложения по вотума недоверия. Сейчас только правопопулистские "Шведские демократы" отметили, что готовы присоединиться к такому шагу.

Ранее левые заявляли, что не будут сотрудничать с "Шведскими демократами" из-за их ультраправыхкорней. Основные правоцентристские оппозиционные партии - умеренные и христианские демократы - поддерживают ослабление контроля за арендной платой.

Даже если будет проведено вотум недоверия, непонятно, отправят ли Левена в отставку.

В следующем году в Швеции должны состояться парламентские выборы. Принудительное установление временного правительства может иметь негативные последствия для оппозиционных партий.

Для выражения недоверия требуется большинство в 349-местном парламенте.