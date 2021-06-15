Кулеба подякував Швеції за згоду вперше привезти оригінал Конституції Пилипа Орлика в Україну

Глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував главі МЗС Швеції Анн Лінде за згоду шведського уряду дозволити привезти оригінал Конституції Пилипа Орлика в Україну.

Про це Кулеба сказав на спільному з Лінде брифінгу у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

"Я щиро сьогодні не лише від імені міністерства закордонних справ, але від імені всього українського народу подякував Анн за її особисті зусилля, які дозволять привезти до України на 30 річницю Незалежності оригінал Конституції Пилипа Орлика", - зазначив Кулеба.

Міністр підкреслив, що це вперше за понад 300 років один із фундаментально важливих документів будівництва українськї держави опиниться власне в Україні.

"Я щиро ще раз дякую за це рішення (шведського – Ред.) уряду", - сказав він.

Раніше Кулеба розповідав, що переговори про тимчасове експонування оригіналу Конституції в Україні в рамках святкування 30-ї річниці Незалежності були складними. За його словами, Швеція спершу пропонувала надати лише копію, але згодом погодилась передати оригінал, який до цього ніколи не був в Україні.