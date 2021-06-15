Кулеба поблагодарил Швецию за согласие впервые привезти оригинал Конституции Пилипа Орлика в Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил главу МИД Швеции Анн Линде за согласие шведского правительства позволить привезти оригинал Конституции Пилипа Орлика в Украину.

Об этом Кулеба сказал на совместном с Линде брифинге во вторник, сообщает "Европейская правда".

"Я искренне сегодня не только от имени министерства иностранных дел, но от имени всего украинского народа поблагодарил Анн за ее личные усилия, которые позволят привезти в Украину на 30 годовщину Независимости оригинал Конституции Пилипа Орлика", - отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что это впервые за 300 лет один из фундаментально важных документов строительства украинского государства окажется собственно в Украине.

"Я искренне еще раз благодарю за это решение (шведского - Ред.) правительства", - сказал он.

Ранее Кулеба рассказывал, что переговоры о временном экспонировании оригинала Конституции в Украине в рамках празднования 30-й годовщины Независимости были сложными. По его словам, Швеция сначала предлагала предоставить только копию, но впоследствии согласилась передать оригинал, который до этого никогда не был в Украине.