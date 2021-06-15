Естонія через 15 років припинить фінансування російськомовних шкіл з бюджету

Естонія з 2035 року припинить фінансування російськомовних шкіл з державного або місцевого бюджетів.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це розповіла прем’єрка Кая Каллас в ефірі програми на "Радио 4".

Вона пояснила, що такий підхід передбачає програма розвитку естонської мови - до 2035 року навчання має відбуватися, як правило, естонською. Програма була ініційована ще попереднім урядом і отримала затвердження парламенту.

Одна з її цілей - щоб усі жителі Естонії "володіли естонською мовою та цінували володіння іншими мовами".

Прем’єра зазначила, що завдяки шкільній освіті естонською мовою діти інтегруються в естонську культуру і систему цінностей та отримують рівні можливості для здобуття вищої освіти, участі у суспільному житті й пошуку роботи.

"Освіта переважно естонською означає, що можливі й інші заклади, з іншою мовою освіти… Ні в кого немає мети у якийсь спосіб утискати російськомовну громаду. Ніхто нічого не хоче робити примусово - проблеми потрібно враховувати, і ніхто не хоче робити з дітей "стовідсоткових естонців". Знання своїх коренів та рідної мови - усе це залишиться. Дитсадки і школи з навчанням російською мовою будуть і після 2035 року, але вже не будуть фінансуватися з державного або місцевого бюджету", - зазначила Кая Каллас.

За її словами, Міносвіти враховує усі наявні виклики і готує план дій.



