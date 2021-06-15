Эстония через 15 лет прекратит финансирование русскоязычных школ из бюджета

Эстония с 2035 года прекратит финансирование русскоязычных школ из государственного или местного бюджетов.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом рассказала премьер Кая Каллас в эфире программы на Радио 4.

Она объяснила, что такой подход предусматривает программа развития эстонского языка - к 2035 году обучение должно происходить, как правило, на эстонском. Программа была инициирована еще предыдущим правительством и получила утверждение парламента.

Одна из ее целей - чтобы все жители Эстонии "владели эстонским языком и ценили владение другими языками".

Премьер** отметила, что благодаря школьному образованию на эстонском языке дети интегрируются в эстонскую культуру и систему ценностей и получают равные возможности для получения высшего образования, участия в общественной жизни и поиска работы.

"Образование преимущественно на эстонском означает, что возможны и другие учреждения с другим языком образования... Ни у кого нет цели каким-то образом ущемлять русскоязычную общину. Никто ничего не хочет делать принудительно - проблемы нужно учитывать, и никто не хочет делать из детей "стопроцентных эстонцев". Знание своих корней и родного языка - все это останется. Детсады и школы с обучением на русском языке будут и после 2035 года, но уже не будут финансироваться из государственного или местного бюджетов", - отметила Кая Каллас.

По ее словам, Минобразования учитывает все имеющиеся вызовы и готовит план действий.