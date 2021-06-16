У Женеві раніше очікуваного завершилась зустріч Байдена і Путіна
Зустріч між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Владіміром Путіним в Женеві завершилась.
Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому, передає "Європейська правда".
Зустріч була розділенана два раунди, один – вузький, а другий - для більших делегацій.
Загальний час саміту вийшов коротший за прогнозовані чотири-п’ять годин.
Фінальна сесія, та й сам саміт, закінчились невдовзі по 17.00 за місцевим часом.
Тепер Байден і Путін мають провести окремі пресконференції. Пресконференція Путіна вже розпочалася, виступ Байдена перенесли на пізніший час.
Раніше Байден пояснив, що вирішив не проводити спільну пресконференцію з Путіним в Женеві, тому що не хоче, щоб замість результатів зустрічі обговорювалися подробиці публічного виступу лідерів.
Детальніше читайте у статті - Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін
Про те, чого очікувати від саміту у Женеві, дивіться у відео на youtube-каналі "Європейської правди".