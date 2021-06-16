У Женеві раніше очікуваного завершилась зустріч Байдена і Путіна

Зустріч між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Владіміром Путіним в Женеві завершилась.

Про це повідомляє CNN з посиланням на представника Білого дому, передає "Європейська правда".

Зустріч була розділенана два раунди, один – вузький, а другий - для більших делегацій.

Загальний час саміту вийшов коротший за прогнозовані чотири-п’ять годин.

Фінальна сесія, та й сам саміт, закінчились невдовзі по 17.00 за місцевим часом.

Тепер Байден і Путін мають провести окремі пресконференції. Пресконференція Путіна вже розпочалася, виступ Байдена перенесли на пізніший час.

Раніше Байден пояснив, що вирішив не проводити спільну пресконференцію з Путіним в Женеві, тому що не хоче, щоб замість результатів зустрічі обговорювалися подробиці публічного виступу лідерів.

Детальніше читайте у статті - Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін

Про те, чого очікувати від саміту у Женеві, дивіться у відео на youtube-каналі "Європейської правди".