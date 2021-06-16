В Женеве раньше ожидаемого завершилась встреча Байдена и Путина

Встреча между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным в Женеве завершилась.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя Белого дома, передает "Европейская правда".

Встреча была разделена два раунда, один - узкий, а второй - для больших делегаций.

Общее время саммита вышел короче прогнозируемых 4-5 часов.

Финальная сессия, и сам саммит, закончились вскоре после 17.00 по местному времени.

Теперь Байден и Путин должны провести отдельные пресс конференции. Пресс-конференция Путина уже началась, выступление Байдена перенесли на более позднее время.

Ранее Байден пояснил, что решил не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным в Женеве, потому что не хочет, чтобы вместо результатов встречи обсуждались подробности публичного выступления лидеров.

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О том, чего ожидать от саммита в Женеве, смотрите в видео на youtube-канале "Европейской правды".