Путін каже, що Байден пояснив звинувачення у тому, що він вбивця

За словами президента РФ Владіміра Путіна, він вже з’ясував стосунки з президентом США щодо його заяви "Путін – вбивця".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він пояснив під час пресконференції за підсумками саміту США-Росія.

Запитання з цього приводу Путіну поставив один з російських журналістів, який, втім, старанно уникав згадки про суть цього звинувачення. Втім контекст запитання та відповідь Владіміра Путіна не лишали сумніву в тому, що йшлося заме про інтерв’ю Джо Байдена із визнанням того, Путін є вбивцею.

"Що стосується різких заяв… Що сказати, ми всі знаємо ці заяви. Але після цього президент Байден мені зателефонував, ми з’ясували стосунки, мене його пояснення влаштували. І він запропонував мене зустріч", - запевнив Путін.

Він втім виступив із критикою американської влади, яка, на його думку несе відповідальність за смерть людей в Афганістані та в Іраку. "Хто несе за це відповідальність, хто убивця?"

Про те, чого очікувати Україні від Заходу після саміту у Женеві, дивіться у відео на youtube-каналі "Європейської правди".

Детальніше про саміт США-РФ читайте у статті - Не лише Україна: про що домовляться у Женеві Байден та Путін