Байден вважає Путіна вбивцею, обіцяє наслідки за втручання у вибори 

Президент США Джо Байден заявив, що президент Росії Владімір Путін зіткнеться з наслідками за втручання у президентські вибори в 2020 році.

Про це президент США заявив у інтерв’ю ABC news, яке вийшло в ефір у середу, повідомляє "Європейська правда".

У вівторок головне розвідувальне управління США опублікувало звіт про іноземне втручання у вибори 2020 року, в якому йдеться про те, що президент Росії Владімір Путін курував масштабні зусилля, спрямовані на очорнення кандидатури Джо Байдена.

Під час інтерв'ю Байден сказав, що попереджав Путіна про можливу відповідь під час телефонної розмови в кінці січня.

"Він заплатить ціну… Ми довго розмовляли, він і я... Я знаю його відносно добре. І розмова почалася з того, що я сказав: "Я знаю вас, і ви знаєте мене. Якщо я встановлю, що це сталося, то будьте готові", - зазначив Байден.

За словами Байдена, "ціну, яку він заплатить, ви побачите невдовзі".

На запитання ведучого, чи думає Байден, що президент Путін убивця, президент США відповів ствердно: "Ммм, так".

За даними джерел у Держдепартаменті, наступного тижня США оголосять санкції, пов'язані з втручанням у свої вибори.

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав черговим гучним фіаско Росії звіт американської розвідки, яка не знайшла ознак втручання України у вибори в США.