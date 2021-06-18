Лідер КНДР закликав готуватися як до діалогу, так і до конфронтації з США

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країні необхідно готуватися до "діалогу і конфронтації" з США, і "особливо повністю підготуватися до конфронтації".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Це вперше Кім Чен Ин безпосередньо прокоментував своє ставлення до адміністрації президента Байдена. Раніше Північна Корея відкидала спроби нового уряду США встановити дипломатичні відносини.

Кім Чен Ин виступив на засідання центрального комітету правлячої Трудової партії в Пхеньяні.

Він сказав, що потрібно "особливо добре підготуватися до конфронтації, щоб захистити гідність нашої держави і її інтереси для незалежного розвитку", а також гарантувати мирну обстановку і безпеку Північної Кореї.

Він також сказав, що Північна Корея "різко та оперативно" відреагує на будь-які події та "зосередить зусилля на встановленні стабільного контролю над ситуацією на Корейському півострові".

Відносини КНДР з адміністрацією Байдена досі були напруженими. Перед виборами в США Байден називав Кім Чен Ина "головорізом", а за кілька днів до інавгурації Байдена Північна Корея влаштувала демонстрацію сили, влаштувавши масовий військовий парад, на якому була продемонстрована нова ракета.

Вашингтон також недавно завершив перегляд своєї політики щодо Північної Кореї і заявив, що США будуть продовжувати прагнути до повної денуклеаризації Корейського півострова.

Байден пообіцяв підхід, заснований на дипломатії і "жорсткому стримуванні".