Лидер КНДР призвал готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его стране необходимо готовиться к "диалогу и конфронтации" с США, и "особенно полностью подготовиться к конфронтации".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Впервые Ким Чен Ын непосредственно прокомментировал свое отношение к администрации президента Байдена. Ранее Северная Корея отвергала попытки нового правительства США установить дипломатические отношения.

Ким Чен Ын выступил на заседании центрального комитета правящей Трудовой партии в Пхеньяне.

Он сказал, что нужно "особенно хорошо подготовиться к конфронтации, чтобы защитить достоинство нашего государства и его интересы для независимого развития", а также гарантировать мирную обстановку и безопасность Северной Корее.

Он также сказал, что Северная Корея "резко и оперативно" отреагирует на любые события и "сосредоточит усилия на установлении стабильного контроля над ситуацией на Корейском полуострове".

Отношения КНДР с администрацией Байдена еще были напряженными. Перед выборами в США Байден называл Ким Чен Ына "головорезом", а за несколько дней до инаугурации Байдена Северная Корея устроила демонстрацию силы, устроив массовый военный парад, на котором была продемонстрирована новая ракета.

Вашингтон также недавно завершил пересмотр своей политики в отношении Северной Кореи и заявил, что США будут продолжать стремиться к полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Байден пообещал подход, основанный на дипломатии и "жестком сдерживании".