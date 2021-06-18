Туреччина приймає 15% всіх біженців у світі - звіт

Туреччина продовжує залишатися першою серед країн світ за кількістю прийнятих біженців, на неї припадає майже 3,7 мільйона біженців або 15% усіх людей, які шукають притулку.

Про це йдеться у звіті Агентства ООН з питань біженців (УВКБ ООН), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Туреччина прийняла найбільше біженців з 2014 року внаслідок громадянської війни в Сирії. ЄС уклав угоду на 6 мільярдів євро з Анкарою щодо прийому мігрантів у 2016 році, намагаючись зняти тиск на Грецію та інші європейські держави.

Незважаючи на пандемію, кількість людей, які рятувалися від воєн, насильства, переслідувань та порушень прав людини, у 2020 році зросла до майже 82,4 млн. Осіб.

Серед країн Євросоюзу найбільше біженців прийняла Німеччина - 1,2 мільйона осіб.

Загалом кількість біженців, які прибули до Європи, зросла на 3%, при цьому міжнародний захист отримали 284 900 осіб. Німеччина та Іспанія відповідали за розміщення 83 700 та 46 500 біженців відповідно, майже половину від загальної кількості в Європі.

За оцінками, 38% біженців у Європі не досягли 18-річного віку.

Глави держав ЄС обговорять міграційну політику на наступному засіданні Європейської Ради, яке відбудеться 24-25 червня у Брюсселі.