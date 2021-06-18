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Турция принимает 15% всех беженцев в мире - отчет

Пятница, 18 июня 2021, 10:51

Турция продолжает оставаться первой среди стран мира по количеству принятых беженцев, на нее приходится почти 3,7 миллиона беженцев или 15% всех людей, ищущих убежища.

Об этом говорится в отчете Агентства ООН по вопросам беженцев (УВКБ ООН), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Турция приняла всего беженцев с 2014 года в результате гражданской войны в Сирии. ЕС заключил соглашение на 6 млрд евро с Анкарой по приему мигрантов в 2016 году, пытаясь снять давление на Грецию и другие европейские государства.

Несмотря на пандемию, количество людей, которые спасались от войн, насилия, преследований и нарушений прав человека, в 2020 году выросло до почти 82,4 млн человек.

Среди стран Евросоюза больше всего беженцев приняла Германия - 1,2 миллиона человек.

В целом количество беженцев, прибывших в Европу, увеличилось на 3%, при этом международную защиту получили 284 900 человек. Германия и Испания отвечали за размещение 83700 и 46500 беженцев соответственно, почти половину от общего количества в Европе.

По оценкам, 38% беженцев в Европе не достигли 18-летнего возраста.

Главы государств ЕС обсудят миграционную политику на следующем заседании Европейского Совета, которое состоится 24-25 июня в Брюсселе.

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Турция мигранты
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