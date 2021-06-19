У Гамбурзі поліція розігнала вечірку у парку на 4 тисячі осіб

Німецька поліція розігнала вечірку за участі близько 4000 людей у парку у місті Гамбург, після декількох спроб привести подію відповідно до обмежень, пов'язаних з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

Поліція кілька разів намагалася розділити більші групи учасників вечірки, але без успіху, заявив представник поліції в суботу вранці.

Після цього поліція вирішила очистити територію. В процесі цього у співробітників поліції учасники вечірки кидали пляшки, і двоє отримали легкі травми.

"З 1:15 ночі на місці було лише декілька людей, і все затихло", - заявив речник, додавши, що заарештованих не було.

Нагадаємо, на північному заході Франції під час розгону музичної вечірки постраждали щонайменше семеро людей, в тому числі п’ять поліцейських.