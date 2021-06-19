В Гамбурге полиция разогнала вечеринку в парке на 4000 человек

Немецкая полиция разогнала вечеринку с участием около 4000 человек в парке в городе Гамбург, после нескольких попыток привести событие в соответствии с ограничениями, связанными с коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Полиция несколько раз пыталась разделить большие группы участников вечеринки, но безуспешно, заявил представитель полиции в субботу утром.

После этого полиция решила очистить территорию. В процессе этого в сотрудников полиции участники вечеринки бросали бутылки, и двое получили легкие травмы.

"С 1:15 ночи на месте было только несколько человек, и все затихло", - заявил пресс-секретарь, добавив, что арестованных не было.

Напомним, на северо-западе Франции во время разгона музыкальной вечеринки пострадали по меньшей мере семь человек, в том числе пять полицейских.