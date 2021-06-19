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Троє людей загинули в результаті розливу хімікатів у Чехії

Субота, 19 червня 2021, 15:23

Троє людей загинули в результаті розливу хімікатів в чеському місті Пльзень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Витік небезпечних хімікатів стався в п'ятницю на території компанії, що займається переробкою рідких промислових шламів.

У момент витоку на території перебували семеро осіб. Троє покинули будівлю, чотирьох довелося реанімувати, двоє з них померли в лікарні в той же день. Ще один помер у лікарні в суботу вранці. Четвертий потерпілий залишається лікарні.

Жителям району витік не загрожував, небезпечні речовини в каналізацію не потрапляли. Пожежники в п'ятницю порадили людям не відкривати вікна.

Пізніше стало відомо, що в компанії SUEZ стався витік хімікатів на основі сірки у великих концентраціях. Її генеральний директор Зденек Хорсак заявив, що компанія співпрацює з поліцією і намагається якомога швидше з'ясувати, що сталося.

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