Три человека погибли в результате разлива химикатов в Чехии
Трое людей погибли в результате разлива химикатов в чешском городе Пльзень.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.
Утечка опасных химикатов произошла в пятницу на территории компании, занимающейся переработкой жидких промышленных шламов.
В момент утечки на территории находились семь человек. Трое покинули здание, четверых пришлось реанимировать, двое из них скончались в больнице в тот же день. Еще один скончался в больнице в субботу утром. Четвертый пострадавший остается больнице.
Жителям района утечка не угрожала, опасные вещества в канализацию не попадали. Пожарные в пятницу посоветовали людям не открывать окна.
Позже стало известно, что в компании SUEZ произошла утечка химикатов на основе серы в больших концентрациях.
Ее генеральный директор Зденек Хорсак заявил, что компания сотрудничает с полицией и пытается как можно быстрее выяснить, что произошло.