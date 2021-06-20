У Польщі внаслідок великої пожежі у селі постраждали більше 40 будівель

У Польщі внаслідок великої пожежі у селі постраждали понад 20 будинків та ще стільки ж господарських приміщень, 9 людей потребували госпіталізації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Пожежа спалахнула увечері 19 червня в селі Нова-Біла, що у гміні Новий Тарг Малопольського воєводства. Пожежники отримали повідомлення о 18-20. Вогонь швидко поширився на нові будинки, зокрема через те, що у селі щільна забудова і чимало дерев’яних споруд. Загалом пожежа охопила площу близько одного гектара.

Від вогню постраждав 21 житловий будинок та частково або повністю згоріли 23 господарські приміщення.

Дев’ять людей потребували госпіталізації, переважно з незначними опіками. Один з постраждалих у важкому стані - людина отримала перелом хребта внаслідок падіння з даху.

Погорільцям запропонували житло у місцевому готелі, але багато хто мав можливість залишитися у родичів або сусідів.

Причини пожежі наразі невідомі, обставини з’ясовує поліція під наглядом окружної прокуратури.

Рятувальники досліждують стан постраждалих будинків, щоб встановити, наскільки можливо відновити конструкції.

Прем’єр Матеуш Моравецький, який вже прибув на місце подій, заявив, що це найбільша пожежа за останні 30 років.

Уряд анонсував допомогу у розмірі 6 тисяч злотих на родину для постраждалих домогосподарств.